Guterres: "Fuerzas poderosas se alinean para socavar la cooperación internacional"

El secretario general de la ONU, António Guterres, presentó hoy en Londres los actos de celebración del 80 aniversario de la creación de Naciones Unidas, una institución que se encuentra en sus horas más sombrías ante la persistente degradación del multilateralismo. "Fuerzas poderosas se alinean para socavar la cooperación internacional", afirmó el dirigente durante su discurso.