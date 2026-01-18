Secciones

Es noticia
Aeródromo de CáceresSalud mentalFinanciación autonómicaCrimen machistaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin
Las intensas nevadas agravan la situación de los desplazados por la guerra en el noroeste de Siria

Las intensas nevadas agravan la situación de los desplazados por la guerra en el noroeste de Siria

PI STUDIO

Las intensas nevadas agravan la situación de los desplazados por la guerra en el noroeste de Siria

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Las recientes y copiosas nevadas han agravado aún más la situación de miles de personas desplazadas por la guerra en Siria, especialmente en la provincia noroccidental de Idlib, donde muchas familias sobreviven en campamentos improvisados.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents