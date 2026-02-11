Lucía Feijoo Viera

Pelea monumental en el Parlamento turco

Este miércoles se ha desatado una monumental pelea en el Parlamento turco cuando los diputados del principal partido de la oposición intentaban impedir que el recién nombrado ministro de Justicia, Akin Gurlek, prestara juramento. Desde su nombramiento como fiscal jefe de Estambul en 2024, Gurlek ha supervisado una oleada de arrestos y acusaciones contra el Partido Republicano del Pueblo (CHP), incluyendo investigaciones contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, principal rival político de Erdogan, quien se encuentra encarcelado desde su arresto en marzo del año pasado.