Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin
Así han celebrado unos estudiantes de secundaria iraníes el ataque de Israel y EEUU a Teherán

Así han celebrado unos estudiantes de secundaria iraníes el ataque de Israel y EEUU a Teherán

PI STUDIO

Así han celebrado unos estudiantes de secundaria iraníes el ataque de Israel y EEUU a Teherán

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

La celebración de un grupo de estudiantes de secundaria en Teherán. Tras los gritos de alegría se puede escuchar a uno de los jóvenes diciendo en inglés: "Amo a Trump".

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents