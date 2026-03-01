Secciones

Columnas de humo se elevan en Teherán mientras continúan los ataques israelíes

La ciudad de Teherán sufre una nueva tanda de ataques este domingo por parte de la aviación israelí, según confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado en su canal en Telegram y, al parecer, están afectando a zonas de la ciudad donde se encuentran sedes oficiales.

