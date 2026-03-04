Sara Fernández

Israel afirma que atacó defensas aéreas y depósitos de armas en Irán

La Fuerza Aérea de Israel bombardeó este miércoles decenas de centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de Seguridad Interna y de la milicia Basij en Teherán, según el Ejército, que también citó ataques contra defensas aéreas, depósitos de armas y lanzamisiles.