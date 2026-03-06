Sara Fernández

Israel ordena la evacuación de todos los suburbios del sur de Beirut, forzando la huida de 700.000 personas

Israel bombardeó la noche de este jueves los suburbios meridionales de Beirut tras emitir órdenes masivas de evacuación para barrios enteros del extrarradio, pero lo hizo al menos inicialmente a cuentagotas pese a que se esperaban intensos barridos de ataques. Más información