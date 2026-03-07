Donald Trump anuncia una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, durante la cumbre 'Escudo de las Américas' en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su "ayuda". Más información
Últimos vídeos
ESCUDO DE LAS AMÉRICAS
Así ha sido la firma del acuerdo en la Cumbre "Escudo de las Américas"
ESCUDO DE LAS AMÉRICAS