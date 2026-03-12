Lucía Feijoo Viera

El momento exacto en que bombardeos israelíes alcanzan un edificio en el centro de Beirut

Israel lanzó tres bombardeos contra un edificio que previamente había ordenado evacuar en el centro de Beirut, el segundo ataque de este jueves dentro de la capital y coincidiendo con un aviso para desalojar también una tercera zona de la ciudad. El inmueble, ubicado a escasos 200 metros del Instituto Cervantes de Beirut y a poco más de 600 de la icónica mezquita Mohammad al Amin, fue alcanzado tres veces en un corto periodo de tiempo, un ataque que estuvo precedido por una primera explosión de aviso.