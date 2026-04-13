Lucía Feijoo Viera

Trump dice que posiblemente se centre en Cuba una vez solvente la guerra contra Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que cree que su Gobierno puede centrarse en Cuba una vez que solvente la guerra contra Irán en un momento en que Washington asegura que siguen manteniendo contactos con La Habana mientras la isla continúa sufriendo el bloqueo petrolero estadounidense. Más información