Javier Vendrell Camacho

Así ha sido la evacuación de Donald Trump tras un intento de atentado durante la cena de corresponsales

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga.