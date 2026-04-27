Lucía Feijoo Viera

El papa León XIV se reúne y reza con la primera mujer arzobispa de Canterbury

El papa León XIV y la nueva arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, se han reunido por primera vez este lunes 27 de abril en el Vaticano, en un encuentro simbólico en el que los líderes de la Iglesia católica y de la Iglesia de Inglaterra han intercambiado regalos y han rezado juntos. Mullally, primera mujer al frente espiritual de los 85 millones de anglicanos, fue recibida por el sumo pontífice en su despacho del Palacio Apostólico. Ambos, representantes de confesiones separadas desde 1534, mantuvieron una reunión privada antes de dirigirse a una capilla del siglo XVII, donde rezaron oraciones de forma conjunta. Durante el encuentro, la arzobispa agradeció el tono firme del Papa en sus intervenciones recientes contra la guerra y los regímenes autoritarios. Por su parte, el papa reconoció avances en el acercamiento entre ambas iglesias, aunque advirtió de nuevos obstáculos en las últimas décadas, e instó a no dejar que esas dificultades impidan trabajar juntos para difundir el mensaje de Cristo.