La Policía de Israel detiene a un hombre por agredir a una monja en Jerusalén
La Policía de Israel ha difundido un vídeo de una agresión física contra una monja francesa cerca de la Tumba de David, en Jerusalén, a plena luz del día. El responsable, un hombre de 36 años, fue detenido por las fuerzas de seguridad.
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