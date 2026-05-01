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La Policía de Israel detiene a un hombre por agredir a una monja en Jerusalén

La Policía de Israel detiene a un hombre por agredir a una monja en Jerusalén

Javier Vendrell Camacho

La Policía de Israel detiene a un hombre por agredir a una monja en Jerusalén

Javier Vendrell Camacho

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La Policía de Israel ha difundido un vídeo de una agresión física contra una monja francesa cerca de la Tumba de David, en Jerusalén, a plena luz del día. El responsable, un hombre de 36 años, fue detenido por las fuerzas de seguridad.

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