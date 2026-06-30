Lucía Feijoo Viera

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Rescatista venezolano: "Cada minuto que yo descanso es una persona que se queda sin tiempo"

Los equipos de rescate mantienen este martes una intensa operación en un edificio colapsado de La Guaira, luego de detectar indicios que apuntan a la posible presencia de personas con vida bajo los escombros. Los socorristas trabajan con extrema cautela para confirmar las señales y acceder de forma segura a la zona, en medio de la esperanza de lograr un nuevo rescate tras varios operativos exitosos registrados en los últimos días.