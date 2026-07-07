Lucía Feijoo Viera

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Israel bombardea un campamento de desplazados en Gaza

La tregua en Gaza es para Israel como papel mojado. En el último ataque ha bombardeado un campamento de gazatíes desplazados. El ataque aéreo ha dejado a cinco personas heridas y un muerto según los médicos de la zona. A pesar de la tregua, que se hizo efectiva en enero, tanto Israel como Hamás han violado el acuerdo. Pero las bajas las sufren más los palestinos que los israelíes, más de 1000 muertos frente a cuatro de Israel. Unas muertes que no cesan a pesar de todos los pactos.