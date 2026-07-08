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Impresionantes imágenes del volcán Etna en las que parece que engulle su propia lava

Impresionantes imágenes del volcán Etna en las que parece que engulle su propia lava

Sara Fernández

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Impresionantes imágenes del volcán Etna en las que parece que engulle su propia lava

Sara Fernández

PI STUDIO

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Un torrente al rojo vivo que en lugar de correr por los flancos parece caer de nuevo en un agujero de la cima, como si el propio volcán la hubiera devorado. Una interacción inusual entre dos de los cráteres principales del volcán siciliano, una de las zonas más activas del mundo.

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