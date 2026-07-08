Sara Fernández

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Irán y EEUU intercambian ataques a gran escala en plena cumbre de la OTAN en Turquía

Esta semana de funerales y procesiones de Estado en memoria del anterior líder supremio, el ayatolá Alí Jameneí, tenía que ser una "semana de respiro", aseguró hace unos días el presidente estadounidense, Donald Trump. Pero el respiro ha durado poco: este miércoles de madrugada, EEUU ha atacado varias posiciones iraníes en el sur, en un ataque a gran escala en respuesta a supuestos disparos iraníes contra barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz.