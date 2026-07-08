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Marine Le Pen tratará de presentarse a las próximas elecciones presidenciales

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"No hay ningún otro escenario en el que yo no pueda ser candidata a las elecciones presidenciales". Con estas palabras, la líder de Agrupación Nacional Marine Le Pen rompía su silencio el martes por la noche tras el veredicto del Tribunal de Apelación de París, que rebajó de cinco años a 15 meses la condena de inhabilitación impuesta en el primer juicio y a un año de arresto domiciliario con brazalete electrónico

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