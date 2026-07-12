Sara Fernández

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Así destruye Ucrania diez petroleros de la 'flota fantasma' rusa

Las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron la pasada noche en el mar de Azov otros diez petroleros de la llamada 'flota fantasma' que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales, así como cuatro transbordadores, informó este domingo el Estado Mayor ucraniano. Recordó que Rusia utiliza los petroleros para transportar petróleo y productos petrolíferos rusos eludiendo las sanciones internacionales, mientras que los transbordadores garantizan la logística militar rusa.