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Una niebla naranja cubre por completo Toronto debido a los incendios
Una niebla naranja deja una vista casi apocalíptica de Toronto. Los incendios de Canadá han provocado que la ciudad se llene de humo, haciendo que la calidad del aire sea la peor de todas las grandes ciudades del mundo. Desde medioambiente han informado que hay un riesgo muy alto de condiciones peligrosas. La niebla no está provocada por un solo incendio, sino por los 835 fuegos activos que afectan al país en provincias como Ontario, Manitoba o Saskatchewan.