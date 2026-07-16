Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El presidente del TJUE concluye que la amnistía busca reducir tensiones y facilitar la reconciliación

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado este jueves que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación" tras el proceso independentista en Cataluña. Esta decisión marca ahora el camino al Tribunal Constitucional, cuya sentencia será determinante para el posible regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, ya que tiene que dilucidar si el Tribunal Supremo debe amnistiarle también por el delito de malversación. Más información