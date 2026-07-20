Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: CASA DE SM EL REY / FRANCISCO GOMEZ

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Este es el curioso intercambio entre Felipe VI y Donald Trump en el palco del Mundial

Donald Trump y el rey Felipe VI protagonizaron una imagen curiosa en el palco de autoridades durante la final del Mundial de Fútbol este domingo. Aprovechando el encuentro, ambos intercambiaron varios obsequios protocolarios relacionados con sus respectivas instituciones, según se ve en unas imágenes facilitadas este lunes por la Casa del Rey. Más información