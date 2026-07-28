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Un tornado causa graves daños en el estado de Wisconsin (Estados Unidos)

Un tornado causa graves daños en el estado de Wisconsin (Estados Unidos)

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Un tornado causa graves daños en el estado de Wisconsin (Estados Unidos)

PI STUDIO

PI STUDIO
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Un tornado ha causado importantes daños en el este del estado de Wisconsin. La ciudad más afectada ha sido Menasha, con viviendas e infraestructuras destrozadas. Las imágenes muestran tejados arrancados, árboles caídos y vehículos volcados. Las autoridades han declarado el estado local de desastre y mantienen zonas cerradas. Miles de hogares se han quedado sin suministro eléctrico tras el temporal. Por el momento, no se han confirmado fallecidos ni desaparecidos.

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