Lucía Feijoo Viera

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Los hermanos de Gaza que pintan murales de Lamine Yamal y Pedro Sánchez para agradecer el apoyo de España a Palestina

Los gazatíes que pintan murales de Lamine Yamal y Pedro Sánchez: “Queríamos dar las gracias a España por su apoyo a Palestina”. EL PERIÓDICO habla con los dos hermanos responsables del proyecto artístico. El presidente del Gobierno respondió a la niña y a su hermano: “En medio de tanto dolor, habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño”. Miles de gazatíes se han convertido en “influencers” de Instagram para poder recaudar donaciones que les permitan seguir adelante en una Franja destrozada por los bombardeos israelíes. Dos hermanos, Mahmoud y Layan Alquqa, de 24 y 11 años respectivamente, se han puesto literalmente manos a la obra para lanzar un proyecto de hermanamiento con España que combina la potencia de las redes sociales con la pintura. Pintaron y difundieron los murales que el artista de origen palestino Obay Kareem estaba pintando en los escombros de Gaza con motivos españoles. Más información