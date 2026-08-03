Lucía Feijoo Viera

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Trump asegura que "hay un acuerdo sobre Ormuz" y "sobre la desnuclearización de Irán"

Apenas un día después de cancelar un supuesto ataque a gran escala contra Irán, "el mayor desde la segunda guerra mundial", el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que Washington y Teherán retomarán las negociaciones "durante la tarde de este lunes" (probablemente en la madrugada del martes, hora española). Sin embargo, Teherán se apresuró a desmentir la cita a la que alude el presidente de EEUU. El multimillonario fue convencido de parar sus bombardeos a última hora por parte de varios países de Oriente Medio, liderados sobre todo por Arabia Saudí, que lograron convencer a Trump de que un posible acuerdo con Irán está muy cerca. "Estábamos listos para atacar. Iba a ser un ataque enorme. Pero cuando nuestros aliados nos pidieron que lo cancelásemos, dije... 'bueno, veamos'. Y creo que nos hicieron esa petición porque hay un posible acuerdo. Un acuerdo sobre Ormuz, y después un acuerdo sobre la desnuclearización de Irán. Así que paramos el ataque. Veremos, pero podemos atacar en el momento que creamos oportuno", ha dicho el presidente estadounidense durante la madrugada de este lunes a la prensa. Más información