Lucía Feijoo Viera

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EEUU ataca tres petroleros iraníes tras un ataque contra buques de guerra estadounidenses

El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, según informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom). En un comunicado, el Centcom detalla que un portaaviones y un destructor lanzamisiles de Estados Unidos "lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes" y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido. Tras estos ataques, el Ejército estadounidense "inutilizó de forma permanente" los petroleros del CGRI M/T Downy, frente a la costa de la isla de Kharg, en el Golfo Pérsico, y el M/T Stark 1, cerca de Jask, en el Golfo de Omán. Asimismo, las fuerzas de EE.UU. destruyeron por completo el petrolero sin carga M/T Kylo, también conocido como 'Noxen', en el golfo de Omán, "alcanzando el buque en múltiples puntos críticos para dejarlo inoperativo después de que se ordenara a la tripulación abandonar el barco". El Centcom aseguró que los tres petroleros atacados forman parte de una red clandestina valorada en miles de millones de dólares que financia al CGRI y a sus aliados regionales, y que Irán no dispone de medios para defenderlos.