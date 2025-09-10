El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició ayer los trabajos de sustitución de las juntas de dilatación en el puente de la A-5 de Mérida. Y estos ya están ocasionando los primeros quebraderos de cabeza a los conductores con retenciones, ya que en la mañana de este miércoles cuatro personas han resultado heridas tras colisionar por alcande dos coches. El accidente ha tenido lugar sobre las 10.00 horas y los ocupantes de los vehículos han tenido que ser trasladados al hospital emeritense, según han confirmado fuentes policiales. Para atender a los afectados, se han movilizado varias ambulancias, agentes de la Guardia Civil, bomberos y equipos de limpieza y señalización de carreteras.