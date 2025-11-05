Javier Cintas

VIDEO | El arte de enseñar a pilotar aviones desde Mérida

Estaba claro que el cielo iba a ser un ingrediente imprescindible en la vida de Luis Lechón. Su tío era militar y trabajaba en el Ejército del Aire. Confiesa que dos de sus mayores entretenimientos de pequeño eran construir maquetas de aviones y observar a los pilotos de combate en sus aeronaves. Pocos saben tanto de este mundo en Extremadura como Lechón. Piloto, instructor de vuelo, presidente del Aeroclub de Mérida y del de Sierra de Alange (ambas organizaciones son sin ánimo de lucro). Con muchas horas de vuelo a sus espaldas, este entusiasta de la aviación, vive su día a día con ilusión, con la templanza que le da ver las cosas desde las alturas y cuyo objetivo es compartir y enseñar su pasión a cualquiera. Más información