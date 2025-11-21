Alberto Manzano Cortés

Vídeo | Descubierto un trozo de la muralla medieval de Mérida

El patrimonio que emerge bajo el suelo de Mérida ha proporcionado una nueva sorpresa. Las excavaciones arqueológicas siguen destapando la increíble historia de la ciudad. Casi un año después de acometer el derribo de una céntrica vivienda, situada en las calles Graciano y John Lennon, las catas que llevan realizando durante un tiempo los arqueólogos del Consorcio han sacado a luz un trozo de una muralla medieval que cuenta con unos tres metros de anchura. Más información