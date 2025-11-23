Javier Cintas

Vídeo | El matrimonio de Mérida que reinventa el bar de tapas

Mama Rous acaba de cumplir hace muy poco cuatro años llenos de día a día, trabajo y un trato súper amable. Más que un bar de tapas y desayunos con un enorme encanto, se podría definir como un pequeño templo del buen comer. Está ubicado en la plaza de Santo Domingo de Mérida (a pocos metros del convento de San Andrés). Juan Trinidad y su mujer, Rosa Carvajal, son los dueños del negocio. Más información