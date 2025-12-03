Discapacidad y voluntariado
Mérida acoge este jueves un evento por la inclusión, con lectura de manifiestos y conciertos
Diversas asociaciones extremeñas se unen a la Plataforma del Voluntariado de Mérida para reivindicar una sociedad más accesible, con mesas informativas y un concierto del Coro Cauri de la ONCE
La Plataforma del Voluntariado de Mérida ha organizado una jornada intensiva de reivindicación y celebración para este jueves, 4 de diciembre, aunando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el Día Internacional del Voluntariado. Bajo el lema “Somos Iguales / Somos Diferentes”, diversas asociaciones extremeñas alzarán la voz para exigir una sociedad más inclusiva, accesible y con igualdad de oportunidades para todas las capacidades.
Por la Inclusión y la diversidad
La cita principal tendrá lugar en el patio del Ayuntamiento, comenzando a las 16:30 horas con mesas informativas donde las entidades participantes darán a conocer su labor. A continuación, se procederá a la lectura del manifiesto que busca concienciar sobre la necesidad de apoyo social y el respeto a la diversidad de capacidades.
A esta exigencia se suman numerosas asociaciones de la región, entre las que destacan:
Discapacidad y Salud Mental: ADABA (Personas con Discapacidad Auditiva), FEAFES Calma (TDAH), FEAFES (Salud Mental), Down Mérida, AFADISCOP-Plena inclusión (Discapacidad Intelectual).
Enfermedades y Apoyo: ADMO (Donación de Médula Ósea), EMEX (Esclerosis Múltiple), ACCU Extremadura (Crohn y Colitis Ulcerosa), Parkinson Extremadura, ELA Extremadura, AOEX (Oncológica), ALEX (Laringectomizados) y AFAM (Alzheimer).
Conjuntamente, se celebrará el Día Internacional del Voluntariado para reconocer la labor desinteresada de quienes dedican su tiempo a mejorar la sociedad. A las 17:30h, se ha convocado a todo el voluntariado emeritense para la lectura de su propio manifiesto en el Patio Central.
La tarde estará marcada por actos que buscan despertar la magia de la solidaridad:
- Actuaciones: La canción “BOMBAI- FESTIVAL” interpretada en Lengua de Signos Española, el fotomatón “DESCUBRE TU MAGIA”, el Flashmob “TODO ES POSIBLE EN NAVIDAD”, y el cierre con villancicos del coro de AFADISCOP.
- Talleres: Habrá un taller de “BIODANZA EMOCIONAL” y una “DANZA MEDIEVAL” participativa.
- Premios: A las 19:00h se entregarán los galardones del 8º Concurso Postales Solidarias de Navidad.
Música y compromiso en el Alcazaba
Como broche final a la jornada, a las 20:00 horas, el Centro Cultural Alcazaba acogerá el concierto del Coro Cauri, de la ONCE. Fundado en 1988 y canalizado a través de la Asociación Cultural para la Integración en Extremadura, “ACIEX”, Cauri ofrecerá un repertorio actual y conocido con temas como Mi gran noche, A quién le importa u Oh happy day.
Todos los actos cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida, la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.
- Muere un hombre tras un choque de un vehículo contra un animal en Logrosán
- Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
- La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
- El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
- Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)
- La primera gasolinera que se construyó en Mérida ya es oficialmente un Bien de Interés Cultural