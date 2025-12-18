Javier Cintas

Vídeo | Desde los 12 años, el abogado de Mérida Julián Suero colecciona la historia de la democracia

Desde muy joven, Julián Suero convive con la pasión por el coleccionismo, que nació cuando apenas tenía 12 años, impulsado por la curiosidad que le despertaban la Transición y la creación de la democracia española. Entonces comenzó a reunir y guardar cartelería, papeletas electorales, revistas y recortes de prensa, una afición que no surgió por casualidad, ya que le viene de familia. Más información