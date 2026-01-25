Javier Cintas

Vídeo | Cientos de personas participan en Mérida a las oposiciones de celador del SES

La jornada ha estado marcada por los nervios, el frío y la lluvia en Mérida, donde cientos de personas procedentes de la capital extremeña y de distintos municipios cercanos se han dado cita en el edificio Antonio Castillo Martínez, en el campus universitario, para participar en las oposiciones de celador convocadas por la Junta de Extremadura. Desde primera hora de la mañana, el movimiento de vehículos y aspirantes era evidente en la barriada de la Zona Sur, donde se ubica el mencionado centro. Más información