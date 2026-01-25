Javier Cintas

Vídeo | Parte de la entrevista a Osuna, alcalde de Mérida

Lleva más de diez años como alcalde y su horizonte político sigue estando en Mérida. Antonio Rodríguez Osuna descarta liderar el PSOE a nivel regional y asegura querer continuar al frente del ayuntamiento. En su despacho, donde nada parece haber cambiado desde la última entrevista con El Periódico Extremadura, repasa notas y datos mientras responde a las preguntas de este diario sobre el crecimiento poblacional, la vivienda, la industria, la ZBE y el estado de las barriadas. Pasada media hora, la entrevista termina, el regidor emeritense se levanta, se quita el micrófono de la solapa y se despide. Más información