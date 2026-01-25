Javier Cintas

Vídeo | El puente que cambiará la forma de moverse entre el centro y el norte de Mérida

Con esta nueva pasarela, la capital autonómica refuerza el papel de los viaductos como elementos clave en su desarrollo y en la vida cotidiana de sus residentes. Desde el puente Romano, eje vertebrador de la antigua Emerita Augusta, hasta infraestructuras más recientes como el Lusitania, el de Hierro del ferrocarril, el Fernández Casado..., estos enlaces han marcado la forma de crecer, desplazarse y relacionarse de la ciudad, acercando barriadas. La citada plataforma peatonal y ciclista se integra ahora en esa misma lógica histórica, con una función clara y cotidiana: unir el centro con la zona norte. Más información