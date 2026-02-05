Vídeo | Caída de una placa solar en Mérida
- Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
- Nuevo estanco multitienda en Mérida: abierto los 365 días con tabaco, snacks y vapers
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando
- Extremadura suspende las clases en el norte de Cáceres este jueves por alerta naranja de lluvias: relación de zonas afectadas
- Carreteras extremeñas en riesgo extremo y con problemas para circular: anegamientos en Zarza la Mayor y nieve en el puerto de Honduras y en Piornal
- Extremadura activa el Plan de Protección Civil ante la alerta por lluvias y fuertes vientos este miércoles
- Extremadura amplía la alerta por inundaciones a toda la región ante las previsiones meteorológicas