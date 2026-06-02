Javier Cintas

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Vídeo | Javier Aláez, el profesor de Música de Mérida que enseña "Clavelitos" a sus alumnos

A Javier Aláez Cidoncha le basta una guitarra, una canción de las de siempre y esa manera tranquila de explicar las cosas para que una clase de Música deje de ser solamente una asignatura. En el mundo carnavalero de la capital extremeña lo conocen como Yuyi y en la tuna también quedó ligado a otro mote, el Rana, por esos ojos verdes que forman parte de su historia. En el colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Mérida, conocido como Las Josefinas, lleva 25 años demostrando que en un aula se puede viajar, descubrir otros sonidos y despertar en los chavales el amor por las notas musicales Más información