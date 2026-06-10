Alberto Manzano Cortés

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Rubentonces: "Me veo en Mérida haciendo una parodia de 'La vida de Brian' vestido de romano"

Rubentonces, nombre artístico de Rubén González Morales, nació el 17 de mayo de 1992 en Puebla de Sancho Pérez (Badajoz) y se ha hecho un hueco en las redes sociales contando lo de siempre de una forma distinta, con humor y con rapidez. De una ocurrencia o una anécdota puede salir un vídeo que acabe viendo medio país. Sus publicaciones acumulan millones de visualizaciones, pero al otro lado de la pantalla aparece alguien cercano, sencillo y con los pies en el suelo, un humilde entre los grandes. Atiende a este periódico en su casa de Madrid, entre la rutina familiar y el trabajo, y habla sin disfraz de Extremadura, de lo que se echa de menos cuando se vive fuera, de la paternidad, de la inteligencia artificial, de Raquel, su chica, de los recuerdos de su pueblo y de lo que significa grabar con su padre. Entre bromas y respuestas, deja claro que detrás del personaje hay una vida normal, oficio y una mirada muy suya Más información