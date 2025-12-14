Raquel Rodríguez Muñoz

Vídeo | Cientos de personas despiden a Robe Iniesta en el Palacio de Congresos de Plasencia

Cientos de personas llegadas desde distintos puntos de España han acudido este domingo al Palacio de Congresos de Plasencia para dar su último adiós a Robe Iniesta. Fans, músicos y vecinos han querido rendir homenaje al artista en un ambiente de respeto y emoción. Muchos han esperado durante horas para acceder al recinto y despedirse del músico extremeño. La ciudad, lugar de nacimiento del fundador de Extremoduro, se ha convertido en punto de encuentro de seguidores de varias generaciones. El legado de Robe ha vuelto a unir a Plasencia con la música y la cultura que marcó a miles de personas. Más información