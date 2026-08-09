"Papá, que nos van a quemar": el pánico de una familia de Plasencia ante las llamas del Berrocal

"Papá, que nos van a quemar, vámonos al coche". La voz de esta joven refleja el miedo que se vivió durante la madrugada de este sábado en una vivienda de Plasencia mientras las llamas avanzaban por el entorno del Berrocal. Desde el exterior de la casa, situada en la calle Luis Vélez de Guevara, en las traseras del Palacio de Congresos, una familia angustiada contempla cómo el fuego se levanta ante ellos a muy poca distancia.

La escena la recoge uno de los videos difundidos por vecinos en las redes sociales tras el incendio que se declaró en torno a la una de la madrugada. Las imágenes muestran la dimensión que alcanzaron las llamas en plena noche y, sobre todo, su proximidad a las viviendas y al propio Palacio de Congresos.

El Periódico

"Papá, que nos van a quemar", insiste la joven mientras la familia trata de huir del incendio. "¡Vámonos en coche!", añade ante una situación que, a esas horas de la madrugada, hizo temer que el fuego pudiera terminar alcanzando la zona residencial.

No fue la única familia que pasó momentos de angustia. La cercanía de las llamas provocó una gran alarma entre los residentes del entorno. Algunos vecinos salieron de sus casas y otros siguieron desde ventanas y balcones el avance de un incendio que llegó a situarse muy cerca del casco urbano. Una vecina explicó a este periódico que, en los nuevos pisos de López Castaño, frente a Cruz Roja, "llegaban las llamas hasta los balcones", mientras que otra residente ha descrito la situación como "un susto increíble".

Nivel 1

El fuego obligó a activar el Nivel 1 del Plan INFOEX ante el riesgo para infraestructuras y permaneció en esa situación durante algo más de dos horas. El nivel de emergencia pudo desactivarse alrededor de las cuatro de la madrugada, una vez contenido el peligro.

Fotogalería | Imágenes del incendio en Plasencia esta madrugada / El Periódico

Las llamas afectaron fundamentalmente a pastos y matorral en el entorno comprendido entre el recinto ferial, la rotonda de Cruz Roja, el Palacio de Congresos y la estación depuradora. Pese a la espectacularidad del incendio y a la inquietud que generó, todo quedó finalmente en un susto: no hubo daños personales ni tampoco desperfectos en viviendas, vehículos o edificios públicos.

En las tareas de extinción participaron 21 efectivos, entre ellos unidades de bomberos, personal forestal terrestre, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción, además de efectivos del SEPEI y miembros de los distintos cuerpos de seguridad.

Tras el incendio, el Ayuntamiento de Plasencia volvía a recordar este sábado la obligación de los propietarios de mantener limpias y desbrozadas las parcelas particulares. El Consistorio señaló que el fuego comenzó en terrenos privados cuyos titulares habían sido requeridos desde finales de mayo para realizar esas labores de limpieza.