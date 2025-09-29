La emotiva despedida de una azafata en su último vuelo tras años de servicio
Un emotivo momento se vivió a bordo de un avión cuando el piloto dedicó unas palabras de despedida a Pilar, una azafata que se jubilaba ese mismo día. El mensaje, pronunciado por megafonía, fue una muestra de cariño y reconocimiento por parte de sus compañeros de tripulación, que quisieron agradecerle todos sus años de trabajo. El video fue compartido por la hermana de Pilar en redes sociales, junto a un mensaje de orgullo y emoción por el homenaje recibido.