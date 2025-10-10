Sara Fernández

La opositora venezolana María Corina Machado arrebata a Trump el Nobel de la Paz

Trump ha vuelto a ver frustrada su explícita ambición de conseguir el premio Nobel de la Paz. El prestigioso galardón ha ido a parar a manos de María Corina Machado, opositora del régimen venezolano, con un estilo mucho más discreto de trabajar por la paz que el del estridente presidente de EEUU. De nada ha servido, al menos en esta edición, que el líder estadounidense tenga en su haber el triunfo de alumbrar un principio de paz entre Israel y Hamás tras más de dos años de cruenta guerra. Ambos, pero, Trump y Corina comparten su bestia negra que no es otra que Nicolás Maduro.