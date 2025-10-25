El rey cede espacio a la princesa de Asturias "con emoción de padre y de rey"
Felipe VI dedica a su hija mayor, sus primeras palabras del discurso en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, celebrada este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo: "Me corresponde ir cediéndole este espacio como Heredera de la Corona y como presidenta de honor de la Fundación", ha asegurado el rey.
PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS
