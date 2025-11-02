Lucía Feijoo Viera

Ed Sheeran se transforma en el payaso de It y aterroriza las calles de Nueva York por Halloween

El cantante británico Ed Sheeran sorprendió a sus seguidores con una espectacular transformación para Halloween, convirtiéndose en Pennywise, el terrorífico payaso de It, inspirado en la novela de Stephen King. El artista apareció por las calles de Nueva York, concretamente en el barrio de Dumbo (Brooklyn), caracterizado con un maquillaje profesional que lo hacía casi irreconocible. En tono divertido, Sheeran compartió en Instagram varias imágenes en las que se le ve disfrazado del icónico personaje mientras comía pizza y tomaba cerveza bajo un cielo gris, logrando una de las caracterizaciones más comentadas de la noche.