Lucía Feijoo Viera

El emotivo nacimiento de un rinoceronte blanco en el Bioparc de Valencia

Ante la inminente llegada de un nuevo miembro en la familia de los rinocerontes la expectación es máxima. La espera ha sido eterna con 491 días de gestación. Entre abrazos y con mucha alegría ha celebrado el equipo técnico del Bioparc de Valencia todo un hito. El protagonista es un pequeño rinoceronte blanco. Minutos después, aún con torpeza, el pequeño se pone de pie. Es la primera cría en 18 años y el primer nacimiento de su especie en el parque. Todo un logro para el Programa Internacional de Conservación de este animal en el que colabora el Bioparc. Más allá de la alegría por la llegada de un nuevo ejemplar, es un chorro de esperanza para la especie. La caza furtiva para hacerse con sus cuernos la coloca en peligro de extinción desde hace ya unos años. La cría y su madre estarán aun unos días en su habitáculo, esperando con ganas la integración con el resto de la familia.