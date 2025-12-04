Los divertidos audios de Rosalía a sus fans: “Enviádselo a los ‘perlas’ de vuestra vida”
Rosalía ha vuelto a hacer de las suyas en su canal de WhatsApp, donde ha enviado tres audios cantando “Ladrón de paz” en diferentes tonos, cada uno más agudo que el anterior, desatando las risas entre sus fans. Después, explicó que estos clips pueden tener un “uso real”, invitando a sus seguidores a “enviárselo a los ‘perlas’ de vuestra vida”. La artista cerró el mensaje con humor y cariño, deseando que “ojalá que no tengáis ninguna perla en vuestra vida”.