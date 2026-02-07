PI STUDIO

Así han quedado muchas de las carreteras de Andalucía tras el paso del temporal

Las intensas lluvias de las borrascas que azotan desde hace días la península siguen condicionando la circulación en las carreteras españolas, con un total de 168 vías cortadas por las inundaciones. De ellas, 137 están ubicadas en Andalucía y tres en concreto pertenecen a la red principal: la A48 en Vejer de la Frontera (Cádiz) sentido Tarifa, la A44 en Campillo de Arenas (Jaén) sentido Granada y la A32 en Villacarrillo (Jaén) sentido Albacete.