Matías Vallés

'El paisaje político después de la batalla de Aragón'

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en las eleccionss autonómicas de de Aragón."Tras la batalla de Aragón, el PP huye hacia la Moncloa, quiere ganar las elecciones batiéndose en retirada, busca el primer triunfo marcha atrás. La duda razonable ya no plantea si la derecha votará a Feijóo, ni si los populares votarán a Feijóo, sino si Feijóo se votará a sí mismo o le asaltarán las dudas y para cuando se decida habrán cerrado los colegios electorales".