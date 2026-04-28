Lucía Feijoo Viera

La Academia de Ciencias de EEUU retira el estudio de Barbacid sobre cáncer de páncreas por ocultar sus intereses económicos

La Academia de Ciencias de Estados Unidos ha retirado de su revista científica (PNAS) el estudio de Mariano Barbacid que tuvo tanto eco porque propone un tratamiento experimental efectivo contra el cáncer de páncreas en ratones. La revista ha comunicado que echa para atrás la investigación, publicada el pasado diciembre, debido a "un conflicto de intereses relevante no revelado durante su envío". El motivo es que ni Barbacid ni las dos coautoras del estudio, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, informaron de que son copropietarios de la biotecnológica Vega Oncotargets, una empresa creada para captar fondos y explotar comercialmente nuevas terapias.