'The Change Madrid 2026', el masivo encuentro cristiano que ha reunido a miles de personas en el Metropolitano
El estadio Metropolitano acogió este sábado 2 de mayo 'The Change Madrid 2026', uno de los "mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa", que reunió a decenas de miles de personas "en una jornada que fusiona música gospel, evangelización y formación de líderes", según explican desde la organización.
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